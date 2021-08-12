Москва, 12 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 12 августа, по состоянию на 15:15 по мск, доллар на Московской бирже подрастает на 0,19%, торгуясь у отметки 73,50 рубля. Евро почти дорожает на 0,12%, достигнув 86,84 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли

«Отскок наверх нефтяных котировок, произошедший накануне вечером, позволил российской валюте во второй половине дня существенно укрепиться.

Это в целом соответствует тенденции валют развивающихся рынков, на фоне принятия американским Сенатом закона о вливании в инфраструктурные проекты $1 трлн и связанных с этим ожиданием общего оживления мировой экономики несколько подрастающих.

Но сегодня новых идей для укрепления рубля не появилось пока, так что, отыгрывая некоторую коррекцию вниз нефтяных цен, российская валюта несколько сдала позиции.

Сегодня участники рынка ожидают публикации данных по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США.

Если они подтвердят прогнозы о сокращении или окажутся еще ниже, это может усилить опасения скорого сокращения денежного предложения американским регулятором.

Долгосрочно рубль сохраняет сильные позиции, и любые позитивные новости могут подтолкнуть к новым попыткам пробить вниз рубеж 73 рублей за доллар», — считает эксперт.

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