Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге осенью ожидают четвертую волну коронавирусной инфекции, об этом 12 августа сообщил губернатор города Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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"Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надежное оружие против вируса — вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. В городе для этого есть вся инфраструктура и запас вакцины», — сказал губернатор Александр Беглов.

По данным оперштаба, по итогам 11 августа в городе было привито первой дозой вакцины 7358 горожан, завершили второй этап вакцинации 20 039 человек. Всего в Северной столице вакцинировались от ковида 1 387 027 жителей, полностью завершили — 1 180 566 горожан. На данный момент в городе работают 159 пунктов вакцинации, в том числе мобильные в ТРЦ и ТРК.