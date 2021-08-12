Симферополь, , 15:12 — REGNUM России удалось достичь значимых результатов с помощью импортозамещения, хотя и не сразу. Об этом 12 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в арт-классе «Таврида».

"Вывод, который мы сделали из санкционного давления, очень простой. Многие наше правительство критикуют, что вот импортозамещение провалилось, и надо всё-таки, когда нас поставили под санкции, не надо было прекращать импорт продовольствия, потому что в итоге подорожало мясо, колбаса, борщевой набор», — заявил Лавров.Тем не менее, благодаря своему ответу, Россия достигла значимых результатов в своём развитии, подчеркнул он.

«Благодаря нашим контрмерам мы смогли, да, не без труда, не через сутки-двое, но, во-первых, наладить своё сельское хозяйство. Я убеждён, что оно будет развиваться по-прежнему очень быстрыми темпами. И цены будут всё равно регулироваться, понижаться. Это неизбежно», — указал он.

«Мы смогли наладить и в военно-промышленном комплексе такие процессы, которые сделали нас независимыми», — добавил Лавров.