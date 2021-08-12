Москва, 12 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Российский рынок недвижимости начинает перегреваться, а это значит, что в РФ будет расти количество отказов в выдаче ипотечных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова, комментируя соответствующие опасения Центрального банка РФ.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«Можно говорить о том, что рынок начинает перегреваться. Это грозит тем, что будет увеличиваться количество отказов в предоставлении кредитов. А это может привести к снижению спроса на объекты недвижимости, — сказал Ермилова. — Тогда могут пострадать застройщики. Банки пострадают только в том случае, если возникнет просроченная задолженность. В ином случае в принципе все достаточно спокойно. Центральный банк может дать рекомендации по повышению процентных ставок по жилищным кредитам банкам».

Также, по словам Ермиловой, банки могут начать более тщательно подходить к оценке заемщика.

«Например, выяснять, есть ли у него кредитные карты, другие кредиты, как выполняются обязательства по этим кредитам. Это может затянуть процедуру одобрения ипотеки и увеличить долю отказов, — сказал эксперт. — В итоге жилищная проблема может снова обостриться. Но здесь надо будет уже выбирать — или «остужать» рынок, или продолжать решать жилищный вопрос. Кратковременное остужение рынка принесет большие плоды, так как впоследствии можно будет продолжать решать жилищные проблемы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что повышение процентной ставки Банка России несущественно сократило количество заявок на кредит.