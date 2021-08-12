Судак, Крым, 12 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Запланированный на конец августа властями Украины форум «Крымская платформа» является шабашем, заявил 12 августа глава МИД России Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Вот через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — сказал Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что в ходе саммита каждый партнер, который будет участвовать в мероприятии, должен определиться с форматом привлечения к «возвращению Крыма».

Среди возможных вариантов — экспертное сотрудничество, обмен информацией или финансовая помощь. Также в Киеве рассчитывают, что по результатам саммита в западных странах появится отдельное должностное лицо, в обязанности которого входили бы вопросы деятельности «Крымской платформы».