Вашингтон, 12 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Грузовой корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Национального управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) на своей странице в соцсети Twitter.

Nasa.gov Cygnus

«От имени экипажа Меган Макартур приветствует космический корабль Cygnus <…> на МКС», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что за этим последует установка корабля в обращенный к Земле порт модуля МКС Unity.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа основатель компании SpaceX Илон Маск обратился к NASA с предложением помочь со скафандром для полёта на Луну.