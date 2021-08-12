Санкт-Петербург, , 14:50 — REGNUM Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала двум крупным операторам связи РФ — ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС» в выделении полосы радиочастот для испытаний 5G-сети в метрополитене Санкт-Петербурга и других подземках крупных городов России, говорится в опубликованном 12 августа протоколе заседаний.

Связь в метро Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Из документа следует, что «Мегафону» и «МТС» отказано в выделении полосы радиочастот 3400−3800 МГц для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием радиоэлектронных средств сетей связи стандарта 5G. А также в целях развертывания сетей связи стандарта 5G на территории объектов инфраструктуры станций метрополитена городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Самара.

«На основании отрицательного заключения о возможности выделения полос радиочастот», — уточнено в документе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на второй (синей) линии Петербургского метрополитена запущена мобильная сеть компании МТС стандарта 5G-ready. Новая сеть позволит обеспечить скоростной интернет со средней скоростью до 100 Мбит в секунду на всей Московско-Петроградской ветке метро, помимо голосовой связи. Следующей линией метро в очереди на появление 5G должна была стать «оранжевая» ветра метро. В дальнейшем сотовый оператор планировал развернуть сеть нового поколения на всей территории петербургской подземки — примерно, к концу 2021 года.

Также в начале лета 2021 года крупные сотовые операторы объявили о запуске тестовой зоны 5G в Петербурге. Так, «Мегафон» развернул свои точки на Невском проспекте и территории «Экспоцентра», а МТС открыл доступ к бесплатному и безлимитному 5G-интернету в Кронштадте, на площади у стадиона «Газпром Арена», у Яхтенного моста, в «Экспофоруме» и Ботаническом саду.

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