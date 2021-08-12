Бишкек, , 14:44 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра столицы Киргизии Таалайбек Сарыбашов ушел в отставку спустя всего 10 дней с момента своего назначения на этот пост. Об этом сообщили в пресс-службе правительства сегодня, 12 августа.

Бишкек Vmenkov

Причину увольнения не озвучивают, но в окружении политика ходит неофициальная информация о том, что Сарыбашов намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах в парламент страны.

Новым и. о. мэра Бишкека стал Айбек Джунушалиев, распоряжение о назначении которого на этот пост уже подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Исполнять обязанности столичного градоначальника он будет вплоть до 26 августа, когда депутаты городского совета проведут выборы мэра.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Джунушалиев чуть больше двух месяцев занимал должность первого заместителем председателя кабинета министров, на которую его назначили 20 мая 2021 года.