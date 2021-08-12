Вашингтон, 12 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Американский рэпер Lil Nas X мог стать одним из актёров сериала «Эйфория». Об этом 12 августа пишет издание BuzzFeed.

Cosmopolitan UK Lil Nas X

Как отмечает СМИ, музыкант не рассказал, какую роль в первом сезоне шоу ему предложили сценаристы. «На самом деле я собирался сыграть в «Эйфории», но я не хотел терять время, чтобы закончить мой альбом», — объясняет Lil Nas X свой отказ. Он также признался, что хотел бы попробовать себя в роли актёра, но его дебютный фильм должен быть «потрясающим».

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Эйфория» вышел в июне 2019 года. Шоу повествует о девочке-подростке, которая вернулась домой после лечения в клинике для наркозависимых.