Новосибирск, 12 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Новосибирске заработали дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Они открылись в торговых центрах «Малинка», «Океан» и «Быстроном», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ

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Также пункты вакцинопрофилактики развернуты на базе государственных медицинских организаций, работают мобильные прививочные бригады, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочих местах и выезжают на дом к маломобильным людям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирскую область поступило 733 373 дозы препаратов для вакцинопрофилактики COVID-19. По данным на сегодня, 12 август, однократно вакцинировано 624 627 новосибирцев, завершили курс вакцинации 539 175 человек.

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