Выборг, Ленинградская область, 12 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В морском порту города Выборг в Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов. Северо-Западная транспортная прокуратура по данному факту организовала проверку, сообщили 12 августа в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры Разлив нефтепродуктов в порту в Выборге

По предварительным данным, загрязнение вызвано утечкой нефтепродуктов с буксира «Товарищ Андрей», который был пришвартован 11 августа с 09:00 до 19:00 часов к причалу морского порта Выборг. В настоящее время последствия локального загрязнения устранены.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения природоохранного законодательства в связи с обнаружением следов нефтепродуктов в морском порту Выборг», — сообщили в ведомстве.

Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, вызовет для объяснений представителя организации-судовладельца, при наличии оснований примет меры.

«Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры», — подчеркнули в пресс-службе.