Новосибирск, 12 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Регион получил очередную партию «Спутника лайт» — 11,5 тыс. доз. Всего в Новосибирскую область поступило 733 373 дозы препаратов для вакцинопрофилактики COVID-19. Об этом сообщает новосибирский минздрав.

Yarregion.ru Вакцинация

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По данным на сегодня, 12 август, однократно вакцинировано 624 627 новосибирцев, завершили курс вакцинации 539 175 человек.

«В настоящее время ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Новосибирской области стабилизируется, отмечается небольшое снижение ежедневного случая инфицирования и заражения жителей Новосибирской области. Отмечается и снижение обращаемости за скорой помощью и госпитализация в стационары. В этой связи мы продолжаем восстанавливать профильную деятельность наших стационарных учреждений», — отметила в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Отметим, что на текущей неделе приступили к восстановлению профильной деятельности больницы скорой медицинской помощи № 2, городской больницы № 3 и городсой клинической больницы № 12. Также идёт восстановление деятельности ряда учреждений: кардиодиспансер, Обская центральная и городская больница, НКМБ №1 — больница в Кольцово.