Таллин, , 13:37 — REGNUM В ближайшие пять лет госучреждения Эстонии в рамках сокращения расходов бюджета должны их урезать на 5−10%. Об этом сообщил Postimees, отметив, что одним из первых сокращать операционные расходы начал Департамент полиции и погранохраны.

Департамент планирует уменьшить количество должностей, и, хотя в настоящее время нет плана сокращения сотрудников, в полиции не планируют нанимать новых работников.

Глава администрации департамента Яанне Пикма сообщила порталу, что рассматривается возможность не заполнять вакантные должности, а набор на работу осуществляется только среди выпускников полицейский школы.

По словам Пикма, основное внимание будет уделено повышению заработной платы, потому что в настоящее время брутто-зарплата большого количества работников ведомства составляет 1200 евро. Достигнуто это может быть в том числе и за счет перераспределения обязанностей и нагрузки среди работников департамента в рамках «ужимания» операционных расходов.