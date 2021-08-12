Бухарест, 12 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Румынская компания Dacia планирует к 2024 году представить Dacia Duster с новой гибридной установкой. Об этом сообщает издание L'Argus.

En.media.groupe.renault.com Logan, Sandero и Sandero Stepway от Dacia

Отмечается, что новую установку также получит модель Bigster. Однако произойдет это не раньше 2025 года.

Новая гибридная силовая установка будет представлять из себя одну из модернизаций технологии E-Tech. Последняя устанавливается на Clio и Captur.

Duster и Bigster оснастят гибридной установкой, состоящей из атмосферного мотора объёмом 1,8 л. Последний является модернизированной версии 1,6-литрового двигателя.

Ожидается, что в 2022 году будет разработана гибридная установка E-Tech, которая получит в качестве базового 1,2-литровый турбированный агрегат.

Ранее исполнительный директор по операциям Renault Group в России и СНГ и глава АвтоВАЗа Николя Мор сообщил, что у компании нет планов по выводу на российский авторынок моделей Dacia.

Читайте также: В Германии представят семиместный Dacia Lodgy