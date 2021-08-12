Цхинвал, 12 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение последних суток провели 230 тестов на коронавирус, из которых 38 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 12 августа сообщила агентству «Рес».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По ее словам, за время пандемии в республике выявили 4543 носителей SARS-CoV-2, из них 3821 выздоровел, в том числе 20 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 722 носителя коронавируса.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 51 выявленном случае заражения коронавирусом за сутки в результате проведения 204 тестов. Выздоровевшими медики признали 20 человек.

Как рассказала журналистам глава Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике выписали из «красной зоны» семь человек. Всего там лечатся 60 пациентов.

В Южной Осетии идёт прививочная кампания от COVID-19. В Цхинвал в мае из России доставили 2000 доз вакцины «Спутник V». Как сообщил 11 августа министр здравоохранения республики Сослан Наниев, за это время привились более 800 человек.