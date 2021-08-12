Москва, 12 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Сегодня, 12 августа, российская валюта на утренних торгах демонстрирует нейтральную динамику, балансируя вокруг важного уровня 73,40 за американский доллар и пытаясь выбрать направление для следующего шага, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Рубль перешел к укреплению 11 августа вечером, сразу после того, как в 15:30 по мск были опубликованы данные по инфляции в США за июль.

Консенсус-прогноз предполагал снижение инфляционного давления с 5,4% г/г до 5,3% г/г, однако фактическое значение оказалось на уровне июня в 5,4% г/г.

Это хуже ожиданий, однако участники торгов расценили приостановку роста инфляции, как сигнал к тому, что ФРС теперь может не торопиться с сокращением программы покупки облигаций на $120 млрд в месяц, тем самым поддерживая рынок акций и ослабляя доллар США.

Американская валюта после выхода инфляционной статистики просела к рублю на 0,8% с 74,00 до 73,40 и теперь пытается определиться с тем, на сколько вчерашние данные, действительно, могут изменить планы американского финансового регулятора по нормализации денежно-кредитной политики.

Помочь ответить на этот вопрос может макроэкономическая статистика по США, которая будет опубликована сегодня, 12 августа, в 15:30 по мск.

Если прогнозы о замедлении индекса цен производителей и сокращении заявок на пособия по безработицу подтвердятся, то для рубля это не принесет помощи в выборе направления в развилке между ослаблением к 74,30 за американский доллар или укреплением к 72,70.

Потому что замедление инфляции в США повод для снижения американского доллара, а улучшение на рынке труда, напротив повод к его росту.

В этом случае, российская валюта после некоторой волатильности так и останется вблизи важного уровня 73,40 за доллар США. И только если американская статистика покажет неожиданные цифры, рубль сможет определиться», — считает эксперт.

Читайте также: Курс рубля резко развернулся вверх