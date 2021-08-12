Ереван, 12 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян отозвал с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Израиле Армена Смбатяна. Текст указа 12 августа обнародовала пресс-служба главы Армении.

ИА REGNUM Армен Смбатян

«Армен Смбатян отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Израиле», — говорится в документе.

На родине Смбатяна в апреле Следственный комитет Армении обвинил в отмывании денег и злоупотреблении служебным положением.

Напомним, обвинения в адрес Смбатяна связаны с его деятельностью на посту главы «Армянского общества культурный связей» (АОКС) в 2006 году. По версии следователей, тогдашний министр культуры Армении Асмик Погосян передала в собственность АОКС старинное здание в центре Еревана. Впоследствии оно перешло в собственность родственника Погосян.