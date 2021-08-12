Москва, 12 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В России за сутки 11 августа умерли 808 пациентов с COVID-19, что стало новым максимумом с начала пандемии. Общее число умерших достигло 168 049, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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Регионы—лидеры по числу смертей: Москва — 56 (с начала пандемии — 26 423), Санкт-Петербург — 48 (19 848), Краснодарский край — 32 (4 598), Пермский край — 29 (3 569), Ростовская область — 28 (5 467).

Всего за прошедшие сутки выявлено 21 932 случая заражения коронавирусом. Это на 1,67% больше, чем 10 августа (21 571). С начала пандемии в РФ всего выявлено 6 534 791 случаев. 5 828 972 человека вылечились от нового заболевания, 20 195 из которых — за прошедшие сутки.

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