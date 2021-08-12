Екатеринбург, 12 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали новые 523 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным структуры, 126 новых носителей вируса SARS-CoV-2 проживают в Екатеринбурге, остальные 397 — в других муниципалитетах. Для сравнения, сутками ранее в области зафиксировали сходное число ковид-пациентов — 521 человек.

Теперь в регионе подтверждено 113 655 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловскую область может прийти четвёртая волна коронавируса. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на вице-губернатора Павла Крекова.