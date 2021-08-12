Москва, 12 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Нефтяные цены стабилизировались 12 августа после серьёзного роста накануне 11 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Котировки нефти марки Brent поднимались 11 августа от уровней $69,00 к $71,70 за баррель. Поводом для этого послужили слабые данные по инфляции в США, ослабившие доллар и поддержавшие рисковые активы, в том числе сырьё.

Однако такие новости во многом отработаны ценой накануне, что не даёт ей расти далее. Кроме того, повышение сдерживается вышедшей информацией о запасах нефти в США.

Они сократились лишь на 0,45 млн баррелей. при прогнозе снижения на 1,27 млн баррелей. Таким образом, предложение чёрного золота достаточно высоко, что также стимулирует в четверг некоторую коррекцию котировок вниз.

Для них важным будет сегодня ежемесячный отчёт ОПЕК, в котором традиционно оцениваются состояние и перспективы конъюнктуры данного рынка.

С учётом указанных и иных возможных в течение дня драйверов, наиболее вероятный диапазон движения цены на 12 августа составляет $70,90−71,90 за баррель Brent», — полагает эксперт.

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