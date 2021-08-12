Москва, 12 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Участники дистанционного онлайн-голосования в Москве смогут выиграть машину или квартиру в раках акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе».

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«К программе «Миллион призов» в этом году присоединились компании строительного сектора и компании автомобильной промышленности, — об этом, как передагет агентство городских новостей «Москва», рассказал сегодня, 12 августа, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте. — :Следует сообщить, что в этом году будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах в сентябре 100 автомобилей и 20 квартир в Москве. Это уникальная ситуация, и я призываю всех голосовать электронно».

Он добавил, что уже более 70 компаний присоединились к программе, в том числе «Магнит», «Пятерочка», «Азбука вкуса» и «Детский мир».

Напомним, 17−19 сентября в Москве вместе с выборами депутатов Государственной думы VIII созыва пройдут довыборы депутатов Мосгордумы по двум округам и выборы муниципальных депутатов района Щукино. С 2 августа по 13 сентября проходит регистрация на дистанционное электронное голосование