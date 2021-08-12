Москва, 12 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Министерство обороны России направило оснащённый тремя подводными аппаратами вертолёт к месту падения вертолёта Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке. Об этом 12 августа сообщили в Минобороны РФ.

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«Для проведения поисковых работ к месту катастрофы вертолёта Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» в районе Курильского озера на Камчатке направлен вертолёт Ми-8 Минобороны России с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 августа вертолет МИ-8 потерпел крушение в акватории Курильского озера. На борту находилось три члена экипажа и 13 пассажиров, из них туристическая группа в количестве шести человек из Санкт-Петербурга, среди которых был ребенок. На данный момент спасены восемь человек.

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