Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В стационарах Санкт-Петербурга продолжают лечение 5,1 тыс. горожан с COVID-19, их них 235 человек подключены к ИВЛ. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Медик в ковидном госпитале Петербурге

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На данный момент в Петербурге работает 21 стационар — 13 городских и восемь федеральных. В них развернуто 6 777 коек, из которых 38,22% свободны. Лечение под наблюдением врачей продолжают 5 142 пациента, из них 305 заболевших были госпитализированы за минувшие сутки. 503 человека находится в отделениях реанимации, в том числе 235 — на ИВЛ.

Во временном госпитале, развернутом на базе выставочного комплекса «Ленэкспо», на данный момент находятся 111 горожан. В пансионате «Заря» — 499 петербуржцев. На амбулаторном лечении — 42 286 человек, в обсервации в пансионате «Балтиец» — два человека. На карантине дома — 1674 горожанина.

По данным Смольного, коэффициент распространения инфекции в городе равен 0,96. При этом уровень активности горожан на улицах города составляет 98%.