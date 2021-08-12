Белгород, 12 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Белгородской области 12 августа подтверждено 150 случаев заражения коронавирусом, что на восемь меньше, чем выявлено сутками ранее. Выздоровели ещё 120 человек, зарегистрировано три летальных исхода. На вакцинацию от COVID-19 подано 2773 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области COVID-19 выявлен у 46 372 человек. Справился с болезнью 40 901 житель. В стационарах находятся 1 366 пациентов, лечатся амбулаторно 3 158 человек, на самоизоляции — 12 142 белгородца. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 947 пациентов.

Завершили иммунизацию 564 046 добровольцев. Всего на вакцинацию от COVID записались 672 972 человека.