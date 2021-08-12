Нижний Новгород, 12 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки 26 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 25 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5376 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 августа в регионе выявили 549 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 535 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 147 077 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8062 человека.

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