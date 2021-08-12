Москва, 12 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Более чем треть всех школьных форм в России не соответствует действующим требованиям. Об этом 12 августа заявил руководитель Центра изучения потребительского поведения Роскачества Василий Смирнов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

Эксперт отметил, что Роскачество проводит исследования школьной формы с 2016 года, и каждый раз выявляет систематические нарушения.

«Регулярно мы выявляем нарушения по показателям качества, безопасности и соответствия заявленной на маркировке информации. Более трети всех исследованных товаров не соответствуют обязательным требованиям — 35%», — сказал Смирнов.