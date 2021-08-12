Москва, 12 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Россия помогает Таджикистану усиливать границу с Афганистаном на случай возможной атаки террористов. Об этом в интервью «Интерфакс» 12 августа сообщил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

Представитель МИД РФ отметил, что на 201-ю российскую военную базу, расположенную в Таджикистане, в течение последнего месяца доставили 17 модернизированных БМП-2М, а также перебросили звено штурмовиков Су-25. Также по просьбе Душанбе Москва выделит деньги на укрепление таджикско-афганской границы.

«Оказываем Таджикистану и финансовое содействие. По обращению наших партнеров Россия выделяет $1,1 млн на строительство современной погранзаставы на одном из наиболее уязвимых участков границы с Афганистаном в Хатлонской области», — сказал Сыромолотов.

Он также отметил, что пока не видит предпосылок, чтобы опасаться прорыва террористами границ на юге СНГ.

Напомним, 11 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Афганистане граница с Узбекистаном и Таджикистаном перешла под контроль террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).