Екатеринбург, 12 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начали восстановление граффити-памятника в память о трагедии на атомной подводной лодке» К-141 «Курск». Об этом сообщили организаторы фестиваля «Стенограффия».

«Стенограффия» Надпись «Курск» в Екатеринбурге

Памятный рисунок создали в 2017 году. Одиннадцатиметровое слово «КУРСК» вывели водоотталкивающим составом на городской набережной. Слово начинает проявляться от влаги.

«Так создается визуальная метафора подлодки, окруженной толщей воды», — уточнили специалисты.

Арт-объект постоянно подвергается воздействию влаги и ветра, поэтому надпись нужно периодически реставрировать, очищая её, в том числе, от нанесённых поверх рисунка граффити и тегов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России почтили память подводников, погибших на «Курске»

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