Москва, 12 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Наиболее распространённых причины для развода — это бедность (33%), взаимное непонимание (15%), измена (14%), бытовые проблемы (10%), несовместимость характеров и пьянство (по 8%), приводит данные ВЦИОМ.

OpenClipart-Vectors Развод

Принятие решения о разводе зависит от конкретного случая, считают 57% опрошенных. 27% полагают, что разводиться можно только, когда семья фактически распалась, а 5% думают, что разводиться можно в любом случае, хуже от этого не будет.

По мнению 58%, вопрос, с кем останутся дети после развода, зависит от конкретных людей. Детям лучше будет с матерью, заявили 22%. Ни мать, ни отец не могут хорошо воспитать ребенка в одиночку (14%). Лишь 2% полагают, что ребенку после развода лучше с отцом.

Опрос по телефону проведен 3 июля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, перед свадьбой нужно подписывать брачный контракт, убеждены 37% жителей России.

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