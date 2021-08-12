Антананариву, 12 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Все члены правительства Мадагаскара отправлены в отставку. Такое решение принял президент страны Андри Радзуэлина. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства, на которое 12 августа ссылается агентство Reuters.

Цитата из м/ф «Мадагаскар». реж Эрик Дарнелл, Том МакГрат. 2005. США Попались

В заявлении, опубликованном офисом президента поздно вечером 11 августа, причины увольнений не указываются. Однако издание напоминает, что несколько дней назад глава государства раскритиковал действия правительства и ряда министров, назвав их неудовлетворительными.

«Как и в футбольной команде, вы должны меняться, когда в работе правительства случаются неудачи, — сказал он в комментариях, транслируемых по национальному телевидению. — Будут изменения, и это касается тех, кто не выполняет порученную им работу».

Нынешнее решение об освобождении министров от должностей принято на фоне продолжающегося на Мадагаскаре расследования дела о покушении на главу государства. С 20 июля власти арестовали 21 человека, включая 12 военнослужащих, по подозрению в заговоре с целью убийства Андри Радзуэлины и свержения правительства.