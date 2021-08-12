Кишинёв, 12 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Спасатели, прибывшие из Молдавии в Грецию для помощи в тушении лестных пожаров, за первые сутки работы ликвидировали около 60 очагов возгорания. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Молдавии.

Пожар

Сообщается, что молдавские пожарные потушили огонь на площади 7 га. Работа затруднена тем, что в ряд районов нельзя доставить технику из-за сложности горного рельефа местности, поэтому там приходится тушить пожар вручную.

Пожарные из Молдавии работают в две смены по шесть часов. Их разместили недалеко от деревни Прокопион в Центральной Греции.

Напомним, спасателей из Молдавии в Грецию отправили 9 августа. Тушить лесные пожарные поехали 25 человек на четырёх пожарных машинах.