Москва, 12 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») намерен разобраться в ситуации на севере Красноярского края, там нашли 56 мертвых оленей, из них около 20 были застрелены из ружья, инспектора охотнадзора, который обнаружил трупы, вынуждают уволиться с работы.

Олень

«Очередная дичь. Будем разбираться. Направили запросы в МВД, прокуратуру, трудовую инспекцию и в адрес региональных властей с требованием не допустить нарушения закона. Убийство животных должно быть расследовано, а в отношении инспектора охотнадзора, вскрывшего преступление, недопустимы никакие методы давления», — отметил Бурматов.

Парламентарий планирует «инспектора — защитить, убийц животных — найти и наказать».

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