Москва, 12 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Число выявленных заражений коронавирусом за последние сутки в Москве выросло на 2294, сообщили 12 августа в столичном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Москва занимает первое место среди регионов РФ по суточному приросту заражений. В первой тройке также находятся Санкт-Петербург и Подмосковье.

«За сутки госпитализировано 750 человек, скончались 56 пациентов», — рассказали в штабе.

Число пациентов на ИВЛ сократилось — сейчас находятся 353 человека, сутками ранее такая помощь требовалась 369 заболевшим.