Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге суточная выявляемость заболевших COVID-19 продолжает снижаться. За 11 августа в Северной столице выявлен 1801 инфицированный, что на три случая меньше, чем днем ранее. Сообщили 12 августа в федеральном оперативном штабе. При это число выздоровевших за сутки продолжает расти — 2289 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Осмотр врача перед вакцинацией

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Таким образом, образовавшееся в середине июля «плато» по новым суточным случаям заражения в Петербурге начало постепенно снижаться с 9 августа. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 551 309 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровел в Петербурге за всё время 524 188 человек.

От COVID-19 с марта 2020 года скончалось 19 848 человек, в том числе 48 летальных случаев были констатированы за последние сутки. Это на пять смертей больше, чем днём ранее. Вместе с тем, снижение смертности от ковдит в городе на Неве наблюдается с 31 июля. При этом Петербург находится на втором месте по суточным и общим случаям смерти от ковида после Москвы.