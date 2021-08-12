Москва, 12 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли в России 808 человек, сообщили 12 августа в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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Это новый максимум за всё время пандемии в РФ. Днём ранее скончались 799 человек. Общее число жизней, которые унесла болезнь в России, достигло 168 049.

За сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 21 932. Всего с начала пандемии зафиксирован 6 534 781 случай заражения.

По суточному приросту среди регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.