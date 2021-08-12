Москва, 12 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 21 932 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 6 534 791.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 808 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 168 049.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 828 972 человека вылечились от нового заболевания, 20 195 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлен 21 571 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.