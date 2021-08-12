Москва, 12 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Третья волна коронавирусной инфекции в России может усилиться в сентябре. Такую вероятность не исключил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

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По его словам, к этому могут привести начало нового учебного года и возвращение людей из отпусков.

«Возможно некоторое усиление третьей волны, поскольку вряд ли мы к тому времени опустимся до нулевых значений. В России заболеваемость идёт «лесенкой», что очень тревожит», — уточнил в беседе с Ura.ru Токарев.

Он также подчеркнул, что в настоящее время сложно делать какие-либо прогнозы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что третья волна пандемии коронавируса более агрессивна и быстрее распространяется из-за мутаций патогена. Он напомнил, что пришедший в Россию «Дельта""-штамм более контагиозен, инкубационный период при заражении существенно короче, чем при заражении уханьским штаммом, тяжёлые осложнения развиваются быстрее.