Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Трое петербуржцев, которые были на борту вертолета Ми-8, рухнувшего в Курильское озеро на Камчатке, спасены. Поиски еще трех жителей Санкт-Петербурга ведутся на месте крушения. Об этом 12 августа сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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Глава Северной столицы ыразил слова поддержки пострадавшим при крушении вертолета на Камчатке.

«С Камчатки пришла трагическая весть. Упал вертолет, на борту которого была туристическая группа из Петербурга. По данным МЧС, из шести петербуржцев спасены трое. Спасательная операция продолжается. Хочу выразить самые теплые слова поддержки пострадавшим и пожелать им скорейшего выздоровления. Ждем окончания спасательной операции», — сказал Александр Беглов.

Губернатор подчеркнул, что пострадавшим туристам будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 12 августа вертолет МИ-8 потерпел крушение в акватории Курильского озера. На борту находилось три члена экипажа и 13 пассажиров, из них тургруппа в количестве шести человек из Санкт-Петербурга, среди которых был ребенок. На данный момент спасено восемь человек.