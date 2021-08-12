Москва, 12 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Торговая сессия 11 августа вышла для нефти неплохой. Котировки топлива поднялись на 1,09% относительно 10 августа и составили $72,11 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Eco.tatarstan.ru Разлив нефти

«Торги были достаточно волатильными для котировок нефти. США призвали ОПЕК в срочном порядке нарастить добычу более, чем на оговоренные картелем 400 тысяч баррелей в сутки.

Это было сделано для того, чтобы снизить цены на рынке, поскольку высокая стоимость топлива негативно влияет на восстановление мировой экономики. Администрация Джо Байдена подтвердила факт переговоров с некоторыми странами-членами картеля.

Помимо этого, инвесторы продолжают следить за ростом числа зараженных дельта-штаммом, а также дальнейшим ходом событий в Китае, который постепенно начинает закрывать города, в том числе крупные порты, на локдауны.

Негативом для цен на нефть были данные по запасам сырой нефти и бензина из США, которые снизились на значительно меньший объем, чем ожидалось аналитиками.

Сегодня, 12 августа, в фокусе инвесторов будут публикации отчетов от ОПЕК и Международного энергетического агентства по рынку нефти и нефтепродуктов.

Также триггером роста может стать разлив топлива в Новороссийске, который может остановить логистику на Черном море.

Предполагаемый коридор движения цен на нефть на сегодня — $71,50−73, 00 за баррель нефти марки Brent», — считает эксперт.

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