Москва, 12 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Торговый день 11 августа закончился для рубля успешно. Российская валюта укрепилась на 0,71% относительно доллара до 73,46 единиц и на 0,57% к евро до 86,23 единиц российской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Андрей Грук ИА Красная Весна Деньги

«Рубль резко развернулся вверх после выходы макроэкономических данных в США по инфляции, которые отразили замедление роста потребительских цен и тем самым подтвердили тезис высшего руководства ФРС о временном характере повышенной инфляции.

Теперь ФРС может спокойно переключить фокус внимания на восстановление рынка труда, который и станет триггером сворачивания программ стимулирования экономики.

Также позитивными для рубля стали торги по ОФЗ, на которых было продано госдолга почти на 111 млрд рублей, что является рекордом с апреля.

Кроме того, рубль начал расти после внутридневного укрепления нефти, после ее просадки на фоне требований США к ОПЕК нарастить добычу притом, что статистика по запасам нефти вышла хуже ожиданий — запасы сырой нефти сократились в три раза меньше прогнозов.

Предполагаемый коридор движения цен на сегодня, 12 августа, — 73,30−74,00 рубля за доллар и 86−87 рублей за евро», — считает эксперт.

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