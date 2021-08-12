Москва, 12 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале рассказал, как защититься от новых штаммов коронавируса:

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«Очередной раз напоминаю о профилактике. Помимо широко известных и рутинных — ещё раз об интерферонах. Интерферон альфа 2 b рассматривается как несомненный фактор, влияющий на предохранение и лечение от КОВИД. Принцип основан на том, что наш врожденный иммунитет начинает быстро вырабатывать именно интерферон альфа для борьбы с вирусами.

Подчеркну: с любыми вирусами! И это особенно важно при профилактики смешанной вирусной инфекции, как коронавирус и грипп. Именно поэтому он входит в официальные рекомендации Минздрава России в виде спрея или капель в нос. И не забудьте вовремя вакцинироваться от гриппа, уж эти вакцины проверены временем, тут никаких сомнений!

Противопоказаний крайне мало, о них вы узнаете у врача, любой совет из Интернета надо перепроверять у врача — это аксиома!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников назвал «очевидным бредом» информацию о высокой летальности (до 82%) штамма коронавируса «Йота».

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