Новосибирск, 12 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 12 августа, за минувшие сутки было выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 191 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 52, 59, 60, 68, 79 лет и двое мужчин в возрасте 71 года и женщины в возрасте 57, 80, 81 и 94 лет. Всего в регионе умерли 2460 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 259 человек, на ИВЛ — 26 пациентов».

Всего на утро сегодня, 12 августа, в регионе зарегистрирован 55 071 случай заражения коронавирусом, в том числе у 4128 детей; 46 021 пациент выздоровел (+122 за сутки).