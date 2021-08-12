Брянск, 12 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Брянской области 12 августа выявлено 224 новых носителя коронавируса — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 267 пациентов, зарегистрировано 11 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Всего в Брянской области подтверждено 56 977 случаев заболевания COVID-19. Справился с болезнью 52 001 человек, скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 907 пациентов.

В регионе выполнено 692 055 исследований на коронавирус, в том числе 2086 тестов проверены за последние сутки.