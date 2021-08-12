Москва, 12 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале назвал «очевидным бредом» информацию о высокой летальности (до 82%) штамма коронавируса «Йота»:

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»ВОЗ информировало, что в дальнейшем для обозначения новых мутирующих штаммов коронавируса будут использоваться наименования созвездий, так как 28 букв греческого алфавита явно не хватит. Говоря иными словами, констатация факта, что коронавирус с нами навсегда.

Мутации будут приходить все новые и новые и нам придётся с этим существовать всё оставшееся время. До тех пор пока какая-нибудь новая инфекция типа птичьего гриппа с высокой смертностью не переключит наше внимание (тьфу-тьфу!). Хотя вот сейчас уже муссируется новый штамм — «Йота». И уже — который раз! — поползли тревожные слухи:

«Медицинский портал MedRxiv написал, что в Нью-Йорке выявили разновидность коронавируса «Йота», которая среди людей старше 45 лет дает летальность до 82% и передается быстрее на 25%».

Что очевидный бред — у Эболы смертность намного ниже, да и вообще… Нет вирусов с таким уровнем смертности, ни оспа (30%), ни что другое… У чумы сегодня смертность 7%, если лечить вовремя. Каких Армагедонов нам только не сулили! А вот если вернуться к действительности, то знаете, что меня удивляет?

Где грипп?! Такое впечатление, что он исчез. Вот он был, а вот его и нет! Его как бы отменили! Но в первую волну коронавируса я хорошо помню публикации, что у 25% (!!!) больных с КОВИД находили ещё и вирус гриппа. Находили, потому что ещё по инерции искали.

Я больше, чем уверен, что похожая картина будет и в грядущий осенне-зимний период 21/22. И понятно, что сочетание коронавируса и вируса гриппа вызывает наиболее серьёзное течение болезни».

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 августа в 85 регионах России был выявлен 21 571 новый случай коронавируса. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 067 человек.

О том, что на территории России не выявлено подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса «Йота», 11 августа рассказали журналистам в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора.

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