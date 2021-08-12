Волгоград, 12 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Право на получение компенсационной выплаты в счёт возмещения вреда от ДТП отстоял через суд житель Волгоградской области. Мужчину сбил неустановленный автомобиль, в возбуждении уголовного дела ему было отказано, сообщили ИА REGNUM 12 августа в объединённой пресс-службе судов региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОСАГО

Истец пострадал 25 октября 2020 года — около 22:30 на 81 км автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинск. Неустановленный автомобиль сбил мужчину, он получил множественные телесные повреждения и переломы. Виновник ДТП не был установлен, постановлением следователя истцу отказано в возбуждении уголовного дела. В декабре 2020 года мужчина обратился в АО «АльфаСтрахование», как к компании, уполномоченной Российским Союзом Автостраховщиков (РСА) на осуществление компенсационных выплат, с заявлением о возмещении вреда. Ответчик выплату не произвёл, пострадавший обратился в суд с иском к РСА.

«Согласно Закону об ОСАГО, РСА по требованию потерпевшего уполномочен осуществлять компенсационную выплату в счёт возмещения вреда, причинённого его жизни или здоровью, если страховая выплата по обязательному страхованию не может быть осуществлена вследствие отсутствия договора обязательного страхования лица, причинившего вред, из-за неисполнения им установленной настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию. Разрешая спор, суд пришёл к выводу об обоснованности исковых требований истца», — пояснили в суде.

Решением Центрального районного суда Волгограда в пользу пострадавшего с РСА взысканы компенсация, неустойка и штраф на общую сумму 190 тысяч рублей.

Ответчик обжаловал решение, однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.