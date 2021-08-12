Тбилиси, 12 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 49 189 исследований на SARS-CoV-2 выявили 5128 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 12 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 466 326 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 412 420 победили инфекцию, в том числе 3310 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 6279 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 49 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6627 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3238.

Днём ранее в Грузии в ходе 50 430 исследований выявили 5352 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2635 человек.

Стоит отметить, что в Грузии в течение трёх дней подряд в сутки выявляют более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом. 11 августа глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе сообщила, что данная эпидемиологическая ситуация в стране будет сохраняться еще некоторое время.