Москва, 12 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Центральный банк России дал кредитным организациям методические рекомендации по защите людей с инвалидностью и пожилых людей — клиентов банков от мошенников. Документ опубликован на сайте регулятора.

Pixabay.com Пенсионеры и деньги

Прежде всего, согласно документу, человек должен самостоятельно решать, необходим ли ему онлайн-доступ к банковскому счету, а не получать доступ по умолчанию в пакете с остальными услугами.

Также ЦБ предложил банкам дать пожилым клиентам банков возможность отключать удаленный доступ к счетам, скрывать счета, вклады или карты в мобильном приложении и устанавливать ограничения по параметрам операций.

Кроме того, регулятор рекомендовал внедрить так называемый сервис «второй руки». Человек может по договоренности с другим клиентом банка назначить его своим помощником.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦБ РФ завили, что банки должны получать отдельное согласие заемщика на обработку персональных данных.

Читайте также: Банк России усложняет доступ к персональным данным заёмщиков