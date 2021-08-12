Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга задержали более 130 мигрантов во время рейда на овощебазе на Софийской улице во Фрунзенском районе города. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

PrtScr видео ГУ МВД по СПб и ЛО Рейд по выявлению нелегальных мигрантов на овощебазе в Петербурге (цитата видео пресс-службы ГУ МВД по СПб и ЛО)

В профилактическом рейде было задействовано более 200 полицейских. В полицию был доставлен 131 мигрант для административного разбирательства.

«В отношении 124 иностранных граждан полицейские составили административные протоколы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации»)», — уточнили в ведомстве.

Также была выявлена одна автомашина, находящаяся в розыске УМВД России по Московскому району Петербурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа в рамках рейда на юге города были задержаны более 250 мигрантов. В ходе проверки выяснилось, что 176 из них находятся на территории России с нарушением закона.