Москва, 12 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 46 млрд рублей на спецвыплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией. Об этом 12 августа сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин ИА REGNUM Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

«На специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусом, будет направлено ещё 46,3 млрд рублей», — рассказали в правительстве.

Источником финансирования станет резервный фонд правительства РФ. Таким образом, медики будут обеспечены выплатами до ноября 2021 года.

Ранее Мишустин заявлял о продолжающейся в России борьбе с коронавирусом и планах правительства поддерживать врачей и медсестёр, работающих в «красных зонах».