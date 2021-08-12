Правительство РФ направит на выплаты медикам 46 млрд рублей
Москва, 12 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 46 млрд рублей на спецвыплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией. Об этом 12 августа сообщает сайт правительства России.
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«На специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусом, будет направлено ещё 46,3 млрд рублей», — рассказали в правительстве.
Источником финансирования станет резервный фонд правительства РФ. Таким образом, медики будут обеспечены выплатами до ноября 2021 года.
Ранее Мишустин заявлял о продолжающейся в России борьбе с коронавирусом и планах правительства поддерживать врачей и медсестёр, работающих в «красных зонах».