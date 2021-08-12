Москва, 12 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Во многих российских регионах фиксируется снижение числа новых случаев COVID-19, сообщил главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Kremlin.ru Денис Проценко

«Может быть, немного растянуто во времени. Если в Москве спад пошел раньше, в других регионах такая тенденция сдвинулась на неделю», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что за полтора года накоплен огромный опыт борьбы с COVID-19, и система здравоохранения готова к очередной волне, если она будет осенью 2021 года.

«Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, число умерших в России за сутки 10 августа от COVID-19 и связанных с ним последствий четвёртый раз повторило «рекорд». Так, по данным оперштаба, от нового заболевания скончались 799 пациентов. При этом по столько же умерших пациентов было ранее зарегистрировано 16 июля, 24 июля и 29 июля. На данный момент в стране от нового заболевания вылечились 5 808 777 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Читайте также: В России число умерших за сутки от COVID-19 повторило рекорд